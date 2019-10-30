Зинченко вошел в топ-5 лучших фланговых защитников Европы

30 октября, 2019, 15:51

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко занял четвертое место в рейтинге лучших крайних защитников топ-5 европейских чемпионатов

Об этом сообщает CIES Football Obs в twitter.

Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в пятерку лучших крайних защитников топ-5 европейских чемпионатов. 22-летний украинец расположился на четвертой строчке и имеет в активе 84,7 балла.

Возглавил рейтинг Эндрю Робертсон из английского "Ливерпуля", (86,7), вторым в списке идет представитель немецкой "Баварии" Йозуа Киммо (85,7), на третьем месте - Бернат из французского ПСЖ (85,1).

Рейтинг составлен на основании эффективности индивидуальных и коллективных действий каждого футболиста.