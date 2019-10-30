Зинченко вошел в топ-5 лучших фланговых защитников Европы
Об этом сообщает CIES Football Obs в twitter.
Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в пятерку лучших крайних защитников топ-5 европейских чемпионатов. 22-летний украинец расположился на четвертой строчке и имеет в активе 84,7 балла.
Возглавил рейтинг Эндрю Робертсон из английского "Ливерпуля", (86,7), вторым в списке идет представитель немецкой "Баварии" Йозуа Киммо (85,7), на третьем месте - Бернат из французского ПСЖ (85,1).
Рейтинг составлен на основании эффективности индивидуальных и коллективных действий каждого футболиста.
Best performing full-backs in the big-5 so far this season? @cies_football algorithm says #robertson #kimmich & @JuanBernat also in the top 3! Mine the data https://t.co/c0Xxg6FCDE pic.twitter.com/xdLEFEJXNJ- CIES Football Obs (@CIES_Football) October 29 2019
- 25 октября игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко перенес операцию на колене в одной из клиник Испании.
- 22 октября Александр Зинченко пропустил матч Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского.
- 19 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс", украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
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