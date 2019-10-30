"Динамо" - "Шахтер": букмекеры назвали фаворита матча
30 октября, 2019, 14:55
Букмекеры сделали прогноз на матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу между "Динамо" и "Шахтером"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекерские конторы считают "Шахтер" фаворитом в центральном матче 1/8 финала Кубка Украины и предлагают на его победу коэффициент - 2.12, относительно "Динамо", то на дают киевлян - 3.60. Ничью в основное время игры, эксперты считают более вероятной - 3.45.
На выход донецкого "Шахтера" в четвертьфинал коэффициент составляет - 1.66, в "Динамо" букмекеры верят меньше - 2.44.
Встреча между командами состоится 30 октября, на столичном НСК "Олимпийский". Начало в 19:30.
- Сегодня в 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Динамо" встречается в Киеве с "Шахтером".
- 29 октября знаменитый в прошлом полузащитник Леонид Буряк сделал прогноз на встречу между "Динамо" и "Шахтером" в Кубке Украины.
- 3 октября, в Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу.
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