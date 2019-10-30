"Динамо" - "Шахтер": букмекеры назвали фаворита матча

30 октября, 2019, 14:55

Букмекеры сделали прогноз на матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу между "Динамо" и "Шахтером"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы считают "Шахтер" фаворитом в центральном матче 1/8 финала Кубка Украины и предлагают на его победу коэффициент - 2.12, относительно "Динамо", то на дают киевлян - 3.60. Ничью в основное время игры, эксперты считают более вероятной - 3.45.

На выход донецкого "Шахтера" в четвертьфинал коэффициент составляет - 1.66, в "Динамо" букмекеры верят меньше - 2.44.

Встреча между командами состоится 30 октября, на столичном НСК "Олимпийский". Начало в 19:30.