Кубок Украины: "Динамо" и "Шахтер" встретятся в 1/8 финала
3 октября, 2019, 13:13
В Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
С этой стадии соревнований в борьбу вступают сильнейшие украинские клубы, среди них действующий обладатель трофея - "Шахтер", а также финалист первой лиги турнира - "Ингулец".
Церемонию жеребьевки провели экс-футболисты "Динамо" Павел Яковенко и Владислав Ващук.
В итоге в 1/8 финала сформировались следующие пары:
"Динамо" - "Шахтер"
"Александрия" - "Заря"
"Мариуполь" - "Олимпик"
"Колос" - "Ворскла"
"Ингулец" - "Днепр-1"
"Минай-Закарпатье" - "Львов"
"Николаев" - "Десна"
"Альянс" - "Горняк-Спорт"
Матчи 1/8 финала Кубка Украины состоятся 30 октября.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке