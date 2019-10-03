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Espreso.tvСпортКубок Украины: "Динамо" и "Шахтер" встретятся в 1/8 финала

Кубок Украины: "Динамо" и "Шахтер" встретятся в 1/8 финала


фото: shakhtar.com
В Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

С этой стадии соревнований в борьбу вступают сильнейшие украинские клубы, среди них действующий обладатель трофея - "Шахтер", а также финалист  первой лиги турнира - "Ингулец".

Церемонию жеребьевки провели экс-футболисты "Динамо" Павел Яковенко и Владислав Ващук.

В итоге в 1/8 финала сформировались следующие пары:

"Динамо" - "Шахтер"

"Александрия" - "Заря"

"Мариуполь" - "Олимпик"

"Колос" - "Ворскла"

"Ингулец" - "Днепр-1"

"Минай-Закарпатье" - "Львов"

"Николаев" - "Десна"

"Альянс" - "Горняк-Спорт"

Матчи 1/8 финала Кубка Украины состоятся 30 октября.

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