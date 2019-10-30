"Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть матч 1/8 финала Кубка Украины
30 октября, 2019, 08:01
Сегодня в 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Динамо" встречается в Киеве с "Шахтером"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В нынешнем розыгрыше Кубка Украины жребий свел "Динамо" и "Шахтер" уже на стадии 1/8 финала. "Горняки" удачно начали нынешний сезон и по итогам первого круга обеспечили себе преимущество над киевлянами в чемпионате Украины в 10 очков.
Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне. В матче за Суперкубок Украины сильнее оказалось "Динамо" - 2:1. "Шахтер" взял реванш в премьер-лиге и победил в Киеве со счетом 2:1.
Кубок Украины
1/8 финала
"Динамо" - "Шахтер"
30 октября, Киев, НСК "Олимпийский"
Начало - 19:30
Прямая трансляция на телеканале "2 + 2"
- Напомним, 27 октября в матче 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" на своем поле не смогло переиграть "Карпаты" .
- "Шахтер" на своем поле не смог одолеть "Александрию" и потерял первые очки в сезоне.
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