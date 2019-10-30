"Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть матч 1/8 финала Кубка Украины

30 октября, 2019, 08:01

Сегодня в 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Динамо" встречается в Киеве с "Шахтером"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В нынешнем розыгрыше Кубка Украины жребий свел "Динамо" и "Шахтер" уже на стадии 1/8 финала. "Горняки" удачно начали нынешний сезон и по итогам первого круга обеспечили себе преимущество над киевлянами в чемпионате Украины в 10 очков.

Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне. В матче за Суперкубок Украины сильнее оказалось "Динамо" - 2:1. "Шахтер" взял реванш в премьер-лиге и победил в Киеве со счетом 2:1.

Кубок Украины

1/8 финала

"Динамо" - "Шахтер"

30 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

Начало - 19:30

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