Легендарный футболист "Динамо" анонсировал победу команды над "Шахтером"
29 октября, 2019, 17:59
Знаменитый в прошлом полузащитник Леонид Буряк сделал прогноз на встречу между "Динамо" и "Шахтером" в Кубке Украины
Об этом сообщает "Рейтинг Букмекеров".
Легендарный в прошлом полузащитник киевского "Динамо" Леонид Буряк сделал прогноз на противостояние между киевлянами и донецким "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины.
"Динамо" обязательно выиграет. Надеюсь, что Михайличенко сделает коррективы после матчей с "Копенгагеном" и "Карпатами". Надо убирать те детские ошибки, которые были в исполнении игроков. Для меня "Динамо" - фаворит, поэтому должно побеждать", - сказал эксперт.
Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится 30 октября в Киеве. Начало в 19:30.
- 3 октября, в Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу.
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