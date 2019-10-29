Легендарный футболист "Динамо" анонсировал победу команды над "Шахтером"

29 октября, 2019, 17:59

Знаменитый в прошлом полузащитник Леонид Буряк сделал прогноз на встречу между "Динамо" и "Шахтером" в Кубке Украины

Об этом сообщает "Рейтинг Букмекеров".

Легендарный в прошлом полузащитник киевского "Динамо" Леонид Буряк сделал прогноз на противостояние между киевлянами и донецким "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины.

"Динамо" обязательно выиграет. Надеюсь, что Михайличенко сделает коррективы после матчей с "Копенгагеном" и "Карпатами". Надо убирать те детские ошибки, которые были в исполнении игроков. Для меня "Динамо" - фаворит, поэтому должно побеждать", - сказал эксперт.

Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится 30 октября в Киеве. Начало в 19:30.