Консерваторы на 16% опережают лейбористов перед возможными выборами в Британии, - опрос

28 октября, 2019, 10:58

Консервативная партия Великобритании увеличила свой рейтинг на прошлой неделе и имеет преимущество в 16 баллов над оппозиционной Лейбористской партией

Об этом свидетельствует опрос телеканала Sky News, данные которого были обнародованы в воскресенье, 27 октября

Опрос, проведенный со среды по пятницу, показал, что поддержка консерваторов достигла 40%, а лейбористов - 24%.

Поддержка консерваторов выросла на 3% по сравнению с предыдущим опросом, в то время как результат лейбористов не изменился.

Либеральные демократы получили 15% поддержки в последнем опросе, в то время как партия Brexit Найджела Фараджа получила 10%.

Премьер-министр Борис Джонсон в настоящее время призывает депутатов поддержать всеобщие выборы на 12 декабря.

Для принятия такого решения необходимы голоса двух третей депутатов, однако ожидается, что многие оппозиционные политики или выступят против, или воздержатся при голосовании, назначенном на понедельник.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг призвал Палату общин проголосовать за проведение досрочных выборов 12 декабря.

Ранее члены британского парламента предварительно одобрили соглашение премьер-министра Бориса Джонсона с ЕС по Brexit.

В то же время депутаты отказались поддержать ускоренный график рассмотрения законопроекта о Brexit, согласно которому законопроект могли рассмотреть и принять за три дня.