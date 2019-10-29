В Золотом стартовало разведение сил, - Пристайко

29 октября, 2019, 11:41

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о старте процесса разведения сил и средств в Золотом (Луганская область)

Соответствующее заявление он сделал на инвестфоруме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе, передает Цензор.Нет

"До самой встречи в нормандском формате будет разведение на участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении Пристайко.

Как пишет "Интерфакс-Украина", министр рассказал, что процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это был не просто отвод, а он должно быть проверен и подтвержден СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку", - отметил Пристайко.

Он также уточнил, что после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня будет также разведение сил в Петровском.