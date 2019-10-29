В Золотом стартовало разведение сил, - Пристайко
Соответствующее заявление он сделал на инвестфоруме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе, передает Цензор.Нет
"До самой встречи в нормандском формате будет разведение на участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении Пристайко.
Как пишет "Интерфакс-Украина", министр рассказал, что процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это был не просто отвод, а он должно быть проверен и подтвержден СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку", - отметил Пристайко.
Он также уточнил, что после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня будет также разведение сил в Петровском.
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