Штаб ООС не подтверждил заявление Пристайко о начале разведения сил, - СМИ

29 октября, 2019, 12:40

В штабе Операции объединенных сил информацию о начале разведения сил в Золотом не подтвердили

Об этом сообщает BBC.

"Мы не подтверждаем информацию министра Пристайко", - ответил представитель Штаба ООС на вопрос корреспондента о том, действительно ли уже началось разведение.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на инвестфоруме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе сделал заявление о старте процесса разведения сил и средств в Золотом (Луганская область).

"До самой встречи в нормандской формате будет разведение на участках, которое мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении Пристайко.

Также пресс-служба штаба ООС в Facebook сообщает, что противник продолжает нарушать режим прекращения огня.

"Боевики, заявляя о готовности провести разведение сил и средств на участке разведения №2, вчера (понедельник, 28 октября, - ред.) 5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)", - говорится в сообщении.

Напомним, что разведение сил должно произойти после 7 дней непрерывной тишины на участках разведения сил и средств.