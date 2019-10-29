Останки ексватажка "ИГ" аль-Багдади похоронили в море

29 октября, 2019, 08:48

Останки лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади похоронили в море

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей министерства обороны США.

Напомним, аль-Багдади уничтожили 27 октября во время американской спецоперации в Сирии.

CNN отметил, что советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявил, что он ожидает, что США будут придерживаться такого же протокола, как и в отношении лидера "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, которого убили во время рейда в Пакистане в 2011 году военными морскими котиками США. и похоронили в море.