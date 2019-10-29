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Espreso.tvОбществоОстанки ексватажка "ИГ" аль-Багдади похоронили в море

Останки ексватажка "ИГ" аль-Багдади похоронили в море

Останки лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади похоронили в море

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей министерства обороны США.

Напомним, аль-Багдади уничтожили 27 октября во время американской спецоперации в Сирии.

CNN отметил, что советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявил, что он ожидает, что США будут придерживаться такого же протокола, как и в отношении лидера "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, которого убили во время рейда в Пакистане в 2011 году военными морскими котиками США. и похоронили в море.

  • 27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
  • После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
  • Видео с места ликвидации главаря "ИГ" аль-Багдади
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