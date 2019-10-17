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Espreso.tvМирРПЦ разорвет отношения с Греческой церковью из-за признания ПЦУ

РПЦ разорвет отношения с Греческой церковью из-за признания ПЦУ


фото: tass
Русская православная церковь (РПЦ) разорвет молитвенное общение с иерархами Элладской православной церкви (часть Греческой церкви) в случае признания Православной церкви Украины

Об этом говорится в заявлении Синода РПЦ, которое размещено на сайте организации.

Отметим, сегодня в Москве состоялся внеочередной синод Русской православной церкви. Его собрал патриарх Кирилл - из-за признания Православной Церкви Украины сначала Константинопольским Патриархатом, а теперь и Элладской церковью.

"Прекращает молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступают в такое общение с представителями украинских неканонических раскольнических группировок", - говорится в заявлении.

РПЦ также уполномочил патриарха Кирилла прекратить упоминать в литургии предстоятеля Элладской церкви, если он вступит в молитвенное общение с представителями ПЦУ.

  • Напомним, 12 октября Элладская церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.
  • 12 октября пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москве не удалось остановить процесс признания Православной церкви Украины в мире.
  • Митрополит Епифаний поблагодарил Православную церковь Эллады за признание автокефалии Православной церкви Украины.
  • Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Православную церковь Украины с признанием его автокефалии в Греции.
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