РПЦ разорвет отношения с Греческой церковью из-за признания ПЦУ

17 октября, 2019, 16:52

Русская православная церковь (РПЦ) разорвет молитвенное общение с иерархами Элладской православной церкви (часть Греческой церкви) в случае признания Православной церкви Украины

Об этом говорится в заявлении Синода РПЦ, которое размещено на сайте организации.

Отметим, сегодня в Москве состоялся внеочередной синод Русской православной церкви. Его собрал патриарх Кирилл - из-за признания Православной Церкви Украины сначала Константинопольским Патриархатом, а теперь и Элладской церковью.

"Прекращает молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступают в такое общение с представителями украинских неканонических раскольнических группировок", - говорится в заявлении.

РПЦ также уполномочил патриарха Кирилла прекратить упоминать в литургии предстоятеля Элладской церкви, если он вступит в молитвенное общение с представителями ПЦУ.