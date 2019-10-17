РПЦ разорвет отношения с Греческой церковью из-за признания ПЦУ
Об этом говорится в заявлении Синода РПЦ, которое размещено на сайте организации.
Отметим, сегодня в Москве состоялся внеочередной синод Русской православной церкви. Его собрал патриарх Кирилл - из-за признания Православной Церкви Украины сначала Константинопольским Патриархатом, а теперь и Элладской церковью.
"Прекращает молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступают в такое общение с представителями украинских неканонических раскольнических группировок", - говорится в заявлении.
РПЦ также уполномочил патриарха Кирилла прекратить упоминать в литургии предстоятеля Элладской церкви, если он вступит в молитвенное общение с представителями ПЦУ.
- Напомним, 12 октября Элладская церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.
- 12 октября пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москве не удалось остановить процесс признания Православной церкви Украины в мире.
- Митрополит Епифаний поблагодарил Православную церковь Эллады за признание автокефалии Православной церкви Украины.
- Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Православную церковь Украины с признанием его автокефалии в Греции.
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