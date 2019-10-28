Звездный легионер раскритиковал "Динамо"

28 октября, 2019, 19:41

Защитник "Динамо" Карлос Самбрано раскритиковал руководство киевского клуба из-за критического уровня доверия от тренеров команды

Об этом сообщает Depo.Сектор.

Известный перуанский защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано пожаловался на организацию киевского клуба и недостаток игровой практики в киевском клубе.

"Если в клубе происходят какие-либо изменения - идет иностранец, а игрок с украинским паспортом остается. Мой товарищ по команде - Пиварич, он финалист чемпионата мира, а играет в молодежном составе." Динамо "может использовать меня и Пиварича, но не делает этого ", - пожаловался защитник.

30-летний Карлос Самбрано перешел в "Динамо" в начале 2018 года, однако за все это время ни разу не сыграл за первую команду. Во вчерашнем матче против "Карпат" защитник второй раз попал в заявку команды в этом сезоне, но просидел всю игру в запасе.