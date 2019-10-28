Звездный легионер раскритиковал "Динамо"
Об этом сообщает Depo.Сектор.
Известный перуанский защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано пожаловался на организацию киевского клуба и недостаток игровой практики в киевском клубе.
"Если в клубе происходят какие-либо изменения - идет иностранец, а игрок с украинским паспортом остается. Мой товарищ по команде - Пиварич, он финалист чемпионата мира, а играет в молодежном составе." Динамо "может использовать меня и Пиварича, но не делает этого ", - пожаловался защитник.
30-летний Карлос Самбрано перешел в "Динамо" в начале 2018 года, однако за все это время ни разу не сыграл за первую команду. Во вчерашнем матче против "Карпат" защитник второй раз попал в заявку команды в этом сезоне, но просидел всю игру в запасе.
- 20 августа Самбрано встречался с главным тренером сборной Перу в Киеве.
- 8 июля в финале Кубка Америки сборная Бразилии одолела Перу и показала впечатляющую серию "сухих" матчей.
- Также, 8 июля Карлос Самбрано прокомментировал назначение пенальти в финале Кубка Америки с Бразилией.
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