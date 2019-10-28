Проукраинскому активисту Приходько в Крыму выдвинули обвинение, - адвокат
28 октября, 2019, 16:05
Следствие ФСБ в аннексированном Крыму предъявило обвинение проукраинскому активисту Олегу Приходько, которому инкриминируют "подготовку к террористическому акту и незаконное изготовление взрывчатых веществ"
Об этом рассказал адвокат Назим Шеихмамбетов, передает "Крым.Реалии".
"Сегодня прошли следственные действия с политзаключенным гражданином Украины Приходько Олегом Аркадьевичем. Ему предъявлено обвинение, а также следователь ознакомил нас с постановлением по назначению ряда экспертиз - это амбулаторно-психиатрическая экспертиза, биологическая, взрывотехническая и комплексная лингвистическая экспертиза. В части обвинения Олегу Приходько выдвигают подготовку к теракту по ч.1 ст.30 УК России и ч.1 ст.205 УК России, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ по ч.1 ст. 223.1 УК России ", - отметил адвокат.
- Оккупационные силовики в крымском городе Саки 9 октября похитили из своего дома проукраинского активиста Олега Приходько
- Подконтрольный российским оккупантам симферопольский "суд" арестовал задержанного в Крыму Олега Приходько.
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