Денисова просит Москалькову обеспечить Приходько лекарствами и очками
18 октября, 2019, 20:07
Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой в связи с тем, что крымском активисту Олегу Приходько не отдают лекарства и очки, которые ему передали родственники
Об этом она написала в своем Facebook.
"Нарушены права крымского активиста Олега Приходько. Согласно полученной информации, Олег Приходько страдает заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Его родные передали необходимые для лечения медикаменты и очки. Но сотрудники пенитенциарного заведения не выдают эту передачу", - говорится в сообщении.
Украинский омбудсмен просит российскую коллегу поспособствовать тому, чтобы Приходько получил необходимые лекарства и очки.
- Оккупационные силовики в крымском городе Саки 9 октября похитили из своего дома проукраинского активиста Олега Приходько
- Подконтрольный российским оккупантам симферопольский "суд" арестовал задержанного в Крыму Олега Приходько.
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