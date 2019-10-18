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Espreso.tvВойна с РФДенисова просит Москалькову обеспечить Приходько лекарствами и очками

Денисова просит Москалькову обеспечить Приходько лекарствами и очками

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой в связи с тем, что крымском активисту Олегу Приходько не отдают лекарства и очки, которые ему передали родственники

Об этом она написала в своем Facebook.

"Нарушены права крымского активиста Олега Приходько. Согласно полученной информации, Олег Приходько страдает заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Его родные передали необходимые для лечения медикаменты и очки. Но сотрудники пенитенциарного заведения не выдают эту передачу", - говорится в сообщении.

Украинский омбудсмен просит российскую коллегу поспособствовать тому, чтобы Приходько получил необходимые лекарства и очки.

  • Оккупационные силовики в крымском городе Саки 9 октября похитили из своего дома проукраинского активиста Олега Приходько
  • Подконтрольный российским оккупантам симферопольский "суд" арестовал задержанного в Крыму Олега Приходько.

 

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