Британский парламент дал предварительное согласие на Brexit-соглашение
Об этом сообщает Huffington Post.
"Парламентарии поддержали соглашение Бориса Джонсона по Brexit, что является решающим победой для премьер-министра", - говорится в сообщении.
За документ проголосовали 329 депутатов, против - 299. Новый законопроект - документ на 110 страницах, в котором подробно описывается, как парламент должен имплементировать соглашение о Brexit в законодательство Великобритании.
Второе чтение - это первое основное препятствие, которое законопроект должен пройти по пути к принятию закона. Это - принципиальное согласие парламента на соглашение, однако депутаты в дальнейшем должны рассмотреть все поправки.
Премьер Борис Джонсон перед голосованием призвал депутатов поддержать законопроект несмотря на их жалобы о том, что он пытается провести его через Палату общин "на высокой скорости".
Председатель правительства Борис Джонсон предложил парламенту рассмотреть документ в течение трех дней и окончательно утвердить его в четверг, в противном случае он пообещал отозвать соглашение и объявить досрочные выборы.
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