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Espreso.tvОбществоБританский парламент дал предварительное согласие на Brexit-соглашение

Британский парламент дал предварительное согласие на Brexit-соглашение

Палата общин британского парламента во втором чтении поддержала новый законопроект по Brexit, основанный на соглашении, достигнутом правительством с представителями ЕС на прошлой неделе

Об этом сообщает Huffington Post.

"Парламентарии поддержали соглашение Бориса Джонсона по Brexit, что является решающим победой для премьер-министра", - говорится в сообщении.

За документ проголосовали 329 депутатов, против - 299. Новый законопроект - документ на 110 страницах, в котором подробно описывается, как парламент должен имплементировать соглашение о Brexit в законодательство Великобритании.

Второе чтение - это первое основное препятствие, которое законопроект должен пройти по пути к принятию закона. Это - принципиальное согласие парламента на соглашение, однако депутаты в дальнейшем должны рассмотреть все поправки.

Премьер Борис Джонсон перед голосованием призвал депутатов поддержать законопроект несмотря на их жалобы о том, что он пытается провести его через Палату общин "на высокой скорости".

Председатель правительства Борис Джонсон предложил парламенту рассмотреть документ в течение трех дней и окончательно утвердить его в четверг, в противном случае он пообещал отозвать соглашение и объявить досрочные выборы.

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