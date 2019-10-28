Главный аналитик МС рассказал, насколько Зинченко важен для команды
28 октября, 2019, 19:16
Главный аналитик "Манчестер Сити" Карлес Планкхарт рассказал, что украинец Александр Зинченко чрезвычайно важен в матчах, где команда имеет преимущество во владении мячом
Об этом сообщает tribuna.com.
Главный аналитик тренерского штаба "Манчестер Сити" Карлес Планкхарт рассказал, когда украинец Александр Зинченко максимально важен на футбольном поле.
"Зинченко имеет определяющее значение, когда мы пытаемся реализовать преимущество в матчах с владением в 80% игрового времени. Мы убедили его: если он исправит всего пару вещей, то сможет играть на фланге следующие 10 лет и будет делать это блестяще", - признался специалист .
За все время выступлений в английскому "Манчестер Сити" 22-летний Зинченко провел 52 матча, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
- 25 октября игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко перенес операцию на колене в одной из клиник Испании.
- 22 октября Александр Зинченко пропустил матч Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского.
- 19 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс", украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"