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Espreso.tvСпортГлавный аналитик МС рассказал, насколько Зинченко важен для команды

Главный аналитик МС рассказал, насколько Зинченко важен для команды


фото: twitter
Главный аналитик "Манчестер Сити" Карлес Планкхарт рассказал, что украинец Александр Зинченко чрезвычайно важен в матчах, где команда имеет преимущество во владении мячом

Об этом сообщает tribuna.com.

Главный аналитик тренерского штаба "Манчестер Сити" Карлес Планкхарт рассказал, когда украинец Александр Зинченко максимально важен на футбольном поле.

"Зинченко имеет определяющее значение, когда мы пытаемся реализовать преимущество в матчах с владением в 80% игрового времени. Мы убедили его: если он исправит всего пару вещей, то сможет играть на фланге следующие 10 лет и будет делать это блестяще", - признался специалист .

За все время выступлений в английскому "Манчестер Сити" 22-летний Зинченко провел 52 матча, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

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