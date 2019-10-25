Заместителя мэра Днепра Филатова задержали в аэропорту Харькова, - СМИ
25 октября, 2019, 19:34
Задержанный в аэропорту "Харьков" мужчина - это заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, который находился в розыске МВД
Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в МВД.
Сейчас его карточки о розыске на сайте МВД уже нет.
Прокуратура Днепра в комментарии не опровергла, но и не подтвердила эту информацию.
Ранее в пятницу пограничная служба сообщила, что задержала в аэропорту мужчину 1977 года рождения, которого подозревают в совершении преступлений: "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "Служебный подлог".
- 13 сентября в Днепровском горсовете прошли обыски, заместителю Филатова сообщили о подозрении
- Должностных лиц горсовета Днепра, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств, объявили в розыск
- Объявленный в розыск вице-мэр Днепра ушел в отпуск.
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