Заместителя мэра Днепра Филатова задержали в аэропорту Харькова, - СМИ

25 октября, 2019, 19:34

Задержанный в аэропорту "Харьков" мужчина - это заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, который находился в розыске МВД

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в МВД.

Сейчас его карточки о розыске на сайте МВД уже нет.

Прокуратура Днепра в комментарии не опровергла, но и не подтвердила эту информацию.

Ранее в пятницу пограничная служба сообщила, что задержала в аэропорту мужчину 1977 года рождения, которого подозревают в совершении преступлений: "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "Служебный подлог".