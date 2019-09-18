Объявленный в розыск вице-мэр Днепра ушел в отпуск

18 сентября, 2019, 20:47

Заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко, которого подозревают в причастности к растрате бюджетных средств на ремонте моста и объявили в розыск, находится в плановом отпуске

Об этом "Радио Свобода" сообщили в пресс-службе мэрии Днепра.

По данным пресс-службы, отпуск начался 18 сентября и продлится 15 дней. Заявление об отпуске было подписано еще 2 сентября, сообщили в мэрии.

Ранее в пресс-службе горсовета отмечали, что до 17 сентября включительно чиновник будет находиться в командировке в Турции.

Реакции на заявление прокуратуры о подозрении от Михаила Лысенко не было.