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Espreso.tvОбществоОбъявленный в розыск вице-мэр Днепра ушел в отпуск

Объявленный в розыск вице-мэр Днепра ушел в отпуск

Заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко, которого подозревают в причастности к растрате бюджетных средств на ремонте моста и объявили в розыск, находится в плановом отпуске

Об этом "Радио Свобода" сообщили в пресс-службе мэрии Днепра.

По данным пресс-службы, отпуск начался 18 сентября и продлится 15 дней. Заявление об отпуске было подписано еще 2 сентября, сообщили в мэрии.

Ранее в пресс-службе горсовета отмечали, что до 17 сентября включительно чиновник будет находиться в командировке в Турции.

Реакции на заявление прокуратуры о подозрении от Михаила Лысенко не было.

  • 13 сентября в Днепровском горсовете прошли обыски, заместителю Филатова сообщили о подозрении
  • Должностных лиц горсовета Днепра, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств, объявили в розыск
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