Объявленный в розыск вице-мэр Днепра ушел в отпуск
18 сентября, 2019, 20:47
Заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко, которого подозревают в причастности к растрате бюджетных средств на ремонте моста и объявили в розыск, находится в плановом отпуске
Об этом "Радио Свобода" сообщили в пресс-службе мэрии Днепра.
По данным пресс-службы, отпуск начался 18 сентября и продлится 15 дней. Заявление об отпуске было подписано еще 2 сентября, сообщили в мэрии.
Ранее в пресс-службе горсовета отмечали, что до 17 сентября включительно чиновник будет находиться в командировке в Турции.
Реакции на заявление прокуратуры о подозрении от Михаила Лысенко не было.
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