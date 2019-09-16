Заместителя мэра Днепра объявили в розыск за хищение 29,5 млн грн на ремонте моста

16 сентября, 2019, 14:28

Должностных лиц горсовета Днепра, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств, объявлено в розыск

Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Днепропетровской области.

Должностных лиц горсовета Днепра, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств, объявлено в розыск. Другим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

В рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (ч.5 чт.191 УК Украины) заместителя городского головы Михаила Лысенко, начальников управления городского совета и лицо, осуществлявшее технических надзор, объявлен в розыск в связи с сокрытием от следствия.

Учредителю общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме более 40 млн. Грн .; начальник участка держаться под стражей с возможностью внесения залога в 1 млн грн.

Как сообщалось ранее, должностным лицам городского совета и предприятия-подрядчика сообщено о подозрении в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре.