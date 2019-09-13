В Днепровском горсовете обыски, заместителю Филатова сообщили о подозрении, - СМИ
Об этом сообщает "Днепроград" со ссылкой на собственные источники.
Известно, что сегодняшние обыски - самые масштабные за время правления команды Бориса Филатова. Обыски проводят в рамках расследования о хищении бюджетных средств, в том числе и на "капитальном ремонте" Центрального моста.
По информации источника, заместителю Филатова Михаилу Лысенко правоохранители сообщили о подозрении.
Также известно, что правоохранителей пытались не пускать в некоторые части здания городского совета.
Сейчас расследуется уголовное дело по факту хищения средств на ремонте Центрального моста. Кроме этого, бывший партнер городничего Вячеслав Мишалов выступает против "дорогого" мэра.
Сейчас СБУ и прокуратура расследует факты финансирования Днепровской городским советом террористов из "ДНР".
Также против чиновников горсовета возбуждены уголовные дела по факту незаконного уничтожения торговых павильонов.
- Как сообщалось, в 12:00 11 сентября в главный офис ПриватБанка в Днепре прибыла группа лиц при поддержке спецназа полиции для проведения обыска по постановлению Октябрьского районного суда города Днепра.
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