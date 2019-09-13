В Днепровском горсовете обыски, заместителю Филатова сообщили о подозрении, - СМИ

13 сентября, 2019, 13:45

13 сентября в Днепровском городском совете правоохранители проводят масштабные обыски

Об этом сообщает "Днепроград" со ссылкой на собственные источники.

Известно, что сегодняшние обыски - самые масштабные за время правления команды Бориса Филатова. Обыски проводят в рамках расследования о хищении бюджетных средств, в том числе и на "капитальном ремонте" Центрального моста.

По информации источника, заместителю Филатова Михаилу Лысенко правоохранители сообщили о подозрении.

Также известно, что правоохранителей пытались не пускать в некоторые части здания городского совета.

Сейчас расследуется уголовное дело по факту хищения средств на ремонте Центрального моста. Кроме этого, бывший партнер городничего Вячеслав Мишалов выступает против "дорогого" мэра.

Сейчас СБУ и прокуратура расследует факты финансирования Днепровской городским советом террористов из "ДНР".

Также против чиновников горсовета возбуждены уголовные дела по факту незаконного уничтожения торговых павильонов.