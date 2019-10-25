Смертельная стрельба в Харькове: один из погибших был свидетелем по делу убитого Вороненкова, - СМИ
25 октября, 2019, 16:06
Один из погибших в результате стрельбы в Харькове проходил свидетелем по делу убитого в Киеве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова
Об этом сообщает медиапроект "Граты" со ссылкой на Святослава Пархоменко - адвоката подозреваемого в оргшанизации убийства Вороненкова Александра Лося.
По данным "Грат", убитый в Харькове свидетель по делу Вороненкова - Владимир Борох.
"В пятницу в перестрелке в Шевченковском районе Харькова был убит Владимир Борох - один из свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом "Гратам" сообщил адвокат Святослав Пархоменко, защитник Александра Лося, который подозревается в организации убийства россиянина" , - говорится в сообщении.
- Напомним, 25 октября в Харькове два человека обстреляли мужчину. Объект нападения, предварительно, - экс-защитник главы пророссийской организации "Оплот" Евгения Жилина Григорий Исаков, который начал отстреливаться, ранив одного из нападавших, а потом у ехал с места событий.
- Раненый нападавший скончался по дороге в больницу. Его товарищ пытался скрыться с места преступления, однако при попытке задержания полицией подорвал себя гранатой .
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