Смертельная стрельба в Харькове: один из погибших был свидетелем по делу убитого Вороненкова, - СМИ

25 октября, 2019, 16:06

Один из погибших в результате стрельбы в Харькове проходил свидетелем по делу убитого в Киеве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова

Об этом сообщает медиапроект "Граты" со ссылкой на Святослава Пархоменко - адвоката подозреваемого в оргшанизации убийства Вороненкова Александра Лося.

По данным "Грат", убитый в Харькове свидетель по делу Вороненкова - Владимир Борох.

"В пятницу в перестрелке в Шевченковском районе Харькова был убит Владимир Борох - один из свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом "Гратам" сообщил адвокат Святослав Пархоменко, защитник Александра Лося, который подозревается в организации убийства россиянина" , - говорится в сообщении.