Стрельба с погибшим в Харькове: появились видео с места инцидента
25 октября, 2019, 14:56
В пятницу, 25 октября, в Харькове возле супермаркета произошла стрельба
Видео обнародовали в Facebook.
По предварительной информации , двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются.
Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места совершения преступления, его подожгли.
По информации харьковского сайта "Город Х ", целью нападавших мог быть Григорий Исаков - экс-участник клуба "Оплот".
"Исаков был "правой рукой" главы спортивного клуба "Оплот", известного антимайдановца Евгения Жилина. На Исакова уже ранее совершали покушение", - пишет "Город Х".
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