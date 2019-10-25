Стрельба с погибшим в Харькове: появились видео с места инцидента

25 октября, 2019, 14:56

В пятницу, 25 октября, в Харькове возле супермаркета произошла стрельба

Видео обнародовали в Facebook.

По предварительной информации , двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются.

Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места совершения преступления, его подожгли.

По информации харьковского сайта "Город Х ", целью нападавших мог быть Григорий Исаков - экс-участник клуба "Оплот".

"Исаков был "правой рукой" главы спортивного клуба "Оплот", известного антимайдановца Евгения Жилина. На Исакова уже ранее совершали покушение", - пишет "Город Х".