В Харькове возле супермаркета произошла стрельба: есть погибший и раненый
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.
По предварительной информации, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются.
Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места совершения преступления, его подожгли.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.
По информации харьковского сайта "Город Х", целью нападавших мог быть Григорий Исаков - экс-учасник клуба "Оплот".
"Исаков был "правой рукой" лавы спортивного клуба "Оплот", известного антимайдановца Евгения Жилина. На Исакова уже ранее совершали покушение", - пишет "Город Х".
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