В Харькове возле супермаркета произошла стрельба: есть погибший и раненый

25 октября, 2019, 14:04

Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена в действие полицейская операция "Сирена"

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

По предварительной информации, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются.

Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места совершения преступления, его подожгли.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.

По информации харьковского сайта "Город Х", целью нападавших мог быть Григорий Исаков - экс-учасник клуба "Оплот".

"Исаков был "правой рукой" лавы спортивного клуба "Оплот", известного антимайдановца Евгения Жилина. На Исакова уже ранее совершали покушение", - пишет "Город Х".