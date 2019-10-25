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Espreso.tvОбществоВ Харькове возле супермаркета произошла стрельба: есть погибший и раненый

В Харькове возле супермаркета произошла стрельба: есть погибший и раненый

Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена в действие полицейская операция "Сирена"

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

По предварительной информации, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются.

Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места совершения преступления, его подожгли.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.

По информации харьковского сайта "Город Х", целью нападавших мог быть Григорий Исаков - экс-учасник клуба "Оплот".

"Исаков был "правой рукой" лавы спортивного клуба "Оплот", известного антимайдановца Евгения Жилина. На Исакова уже ранее совершали покушение", - пишет "Город Х".

 

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