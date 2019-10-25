Стрельба в Киеве: один из нападавших подорвал себя
Об этом сообщил глава полиции Харьковщины Валерий Сокуренко, передает UA Харьков в Facebook.
"Когда полицейские догнали его и достали оружие, он получил гранату и взорвал себя. У него было еще 4 гранаты", - сказал глава полиции.
Напомним, что, по предварительной информации , двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются.
Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места совершения преступления, его подожгли.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.
По информации харьковского сайта " Город Х ", целью нападавших мог быть Григорий Исаков - экс-участник клуба "Оплот".
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