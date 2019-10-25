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Espreso.tvОбществоСтрельба в Киеве: один из нападавших подорвал себя

Стрельба в Киеве: один из нападавших подорвал себя


фото: fb
Один из стрелков, который устроил стрельбу в Харькове на улице Клочковская, взорвал себя на Южном вокзале во время преследования полицией

Об этом сообщил глава полиции Харьковщины Валерий Сокуренко, передает UA Харьков в Facebook.

"Когда полицейские догнали его и достали оружие, он получил гранату и взорвал себя. У него было еще 4 гранаты", - сказал глава полиции.

Напомним, что, по предварительной информации , двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются.

Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места совершения преступления, его подожгли.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.

По информации харьковского сайта " Город Х ", целью нападавших мог быть Григорий Исаков - экс-участник клуба "Оплот".

 

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