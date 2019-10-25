Послы ЕС решат, откладывать ли Brexit в третий раз
Об этом сообщает Sky News.
Большинство стран Евросоюза выступают за предоставление трехмесячной отсрочки для Британии с возможностью покинуть блок раньше, если соглашение о Brexit будет одобрено в парламенте. Франция выступает за более короткий срок переноса Brexit.
Напомним, правительство Великобритании в понедельник, 28 октября, поставит на голосование в британском парламенте вопрос о проведении досрочных выборов в связи с возможной отсрочкой выхода страны из блока.
Ранее члены британского парламента предварительно одобрили соглашение премьер-министра Бориса Джонсона с ЕС по Brexit.
В то же время депутаты отказались поддержать ускоренный график рассмотрения законопроекта о Brexit, согласно которому законопроект могли рассмотреть и принять за три дня.
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