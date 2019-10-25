 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПослы ЕС решат, откладывать ли Brexit в третий раз

Послы ЕС решат, откладывать ли Brexit в третий раз


фото: reuters
Послы ЕС в третий раз рассмотрят вопрос отсрочки даты выхода Британии из ЕС

Об этом сообщает Sky News.

Большинство стран Евросоюза выступают за предоставление трехмесячной отсрочки для Британии с возможностью покинуть блок раньше, если соглашение о Brexit будет одобрено в парламенте. Франция выступает за более короткий срок переноса Brexit.

Напомним, правительство Великобритании в понедельник, 28 октября, поставит на голосование в британском парламенте вопрос о проведении досрочных выборов в связи с возможной отсрочкой выхода страны из блока.

Ранее члены британского парламента предварительно одобрили соглашение премьер-министра Бориса Джонсона с ЕС по Brexit.

В то же время депутаты отказались поддержать ускоренный график рассмотрения законопроекта о Brexit, согласно которому законопроект могли рассмотреть и принять за три дня.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2019 пятница

больше новостей

25 октября, 2019 пятница

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать