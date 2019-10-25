Гвардиола рассказал сколько времени Зинченко не будет играть в основе

25 октября, 2019, 17:02

Главный тренер МС Хосеп Гвардиола рассказал, на какой срок времени Александр Зинченко вылетел из-за травмы

Об этом сообщает официальный твиттер английского клуба.

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии здоровья украинского универсала Александра Зинченко.

"Зинченко повредил колено и почувствовал что-то в кости. Он пропустит четыре или пять недель. Ему пришлось сделать операцию по очистке колени", - рассказал специалист.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинец провел за "Манчестер Сити" 9 матчей во всех турнирах.