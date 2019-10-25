Гвардиола рассказал сколько времени Зинченко не будет играть в основе
25 октября, 2019, 17:02
Главный тренер МС Хосеп Гвардиола рассказал, на какой срок времени Александр Зинченко вылетел из-за травмы
Об этом сообщает официальный твиттер английского клуба.
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии здоровья украинского универсала Александра Зинченко.
"Зинченко повредил колено и почувствовал что-то в кости. Он пропустит четыре или пять недель. Ему пришлось сделать операцию по очистке колени", - рассказал специалист.
Отметим, что в нынешнем сезоне украинец провел за "Манчестер Сити" 9 матчей во всех турнирах.
PEP Zinchenko had contact with the knee and felt something in the bone. He has to stop for four or five weeks. He had (surgery) to clean the knee.- Manchester City (@ManCity) 25 октября 2019 г.
After the international break Rodrigo may be ready again.
- 25 октября игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко перенес операцию на колене, в одной из клиник Испании.
- 22 октября Александр Зинченко пропустил матч Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского.
- 19 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс", украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
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