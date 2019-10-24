Украина взлетела в рейтинге ФИФА наиболее высоко за 6 лет
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Команда Андрея Шевченко в новой классификации футбольных сборных мира поднялась на три позиции и занимает двадцать второе место. Это лучший показатель сборной Украины с 2013 года, когда она было в рейтинге 18-й. Рекордной для нашей национальной команды является 13-ступенька, которую она занимала после выхода в четвертьфинал чемпионата мира в 2006 году.
С соперников украинцев по отбору Евро-2020 наиболее высоко в рейтинге ФИФА находится Португалия, которая занимает шестое место. Сербия - тридцать третяя, Люксембург - 96-й, Литва - сто тридцать вторая.
Лидерство в классификации сохранила Бельгия, за которой располагаются Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.
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- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
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