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Espreso.tvОбществоТрамп заявил, что не знает поверенного в Украине Тейлора

Трамп заявил, что не знает поверенного в Украине Тейлора


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не знает Уильяма Тейлора, который является временно поверенным в делах США в Украине

"Непримиримый оппонент Трампа республиканец Джон Беллингер представляет также непримиримого оппонента Трампа Билла Тейлора (которого я не знаю) в показаниях перед Конгрессом. Демократы дают республиканцам нулевое представительство, отсутствие надлежащего процесса и ноль прозрачности (в расследовании обвинений, - ред). Кто-то думает, что это справедливо? Несмотря на то, что не было никакой "услуги за услугу" (помощь Украине в обмен на расследование, в частности против Байдена - "Ъ)", - написал Трамп.

В еще одном твите глава Белого дома заявил, что было бы замечательно, если бы администрация не давала должности его противникам.

"Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, которые (надеюсь!) желают наилучшего, прекратили бы брать на работу принципиальных противников Трампа, еще хуже бездельников-демократов. Ничего хорошего с ними не бывает", - добавил Трамп.

  • Во время выступления в Конгрессе США Тейлор заявил, что Трамп хотел, чтобы Владимир Зеленский открыто заявил о расследовании дела Burisma и вмешательства в выборы 2016 года, от чего зависело проведение встречи и предоставление военной помощи.
  • Белый дом отреагировал на показания дипломата, заявив, что Трамп "не сделал ничего плохого". Сами же слушания назваликоординированной кампанией клеветы от крайних левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, которые ведут войну против Конституции".
  • В Конгрессе считают, что показания Тейлора создадут дополнительные проблемы для Трампа.
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