Трамп заявил, что не знает поверенного в Украине Тейлора

24 октября, 2019, 10:23

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не знает Уильяма Тейлора, который является временно поверенным в делах США в Украине

"Непримиримый оппонент Трампа республиканец Джон Беллингер представляет также непримиримого оппонента Трампа Билла Тейлора (которого я не знаю) в показаниях перед Конгрессом. Демократы дают республиканцам нулевое представительство, отсутствие надлежащего процесса и ноль прозрачности (в расследовании обвинений, - ред). Кто-то думает, что это справедливо? Несмотря на то, что не было никакой "услуги за услугу" (помощь Украине в обмен на расследование, в частности против Байдена - "Ъ)", - написал Трамп.

.... Does anybody think this is fair? Even though there was no quid pro quo, I'm sure they would like to try. Worse than the Dems! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23 2019

В еще одном твите глава Белого дома заявил, что было бы замечательно, если бы администрация не давала должности его противникам.

"Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, которые (надеюсь!) желают наилучшего, прекратили бы брать на работу принципиальных противников Трампа, еще хуже бездельников-демократов. Ничего хорошего с ними не бывает", - добавил Трамп.

It would be really great if the people within the Trump Administration, all well-meaning and good (I hope!), Could stop hiring Never Trumpers, who are worse than the Do Nothing Democrats. Nothing good will ever come from them! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23 2019