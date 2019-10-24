Трамп заявил, что не знает поверенного в Украине Тейлора
"Непримиримый оппонент Трампа республиканец Джон Беллингер представляет также непримиримого оппонента Трампа Билла Тейлора (которого я не знаю) в показаниях перед Конгрессом. Демократы дают республиканцам нулевое представительство, отсутствие надлежащего процесса и ноль прозрачности (в расследовании обвинений, - ред). Кто-то думает, что это справедливо? Несмотря на то, что не было никакой "услуги за услугу" (помощь Украине в обмен на расследование, в частности против Байдена - "Ъ)", - написал Трамп.
.... Does anybody think this is fair? Even though there was no quid pro quo, I'm sure they would like to try. Worse than the Dems!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23 2019
В еще одном твите глава Белого дома заявил, что было бы замечательно, если бы администрация не давала должности его противникам.
"Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, которые (надеюсь!) желают наилучшего, прекратили бы брать на работу принципиальных противников Трампа, еще хуже бездельников-демократов. Ничего хорошего с ними не бывает", - добавил Трамп.
It would be really great if the people within the Trump Administration, all well-meaning and good (I hope!), Could stop hiring Never Trumpers, who are worse than the Do Nothing Democrats. Nothing good will ever come from them!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23 2019
- Во время выступления в Конгрессе США Тейлор заявил, что Трамп хотел, чтобы Владимир Зеленский открыто заявил о расследовании дела Burisma и вмешательства в выборы 2016 года, от чего зависело проведение встречи и предоставление военной помощи.
- Белый дом отреагировал на показания дипломата, заявив, что Трамп "не сделал ничего плохого". Сами же слушания назвали "скоординированной кампанией клеветы от крайних левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, которые ведут войну против Конституции".
- В Конгрессе считают, что показания Тейлора создадут дополнительные проблемы для Трампа.
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