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Espreso.tvМирТрамп не сделал ничего плохого: в Белом доме прокомментировали свидетельство Тейлора о давлении на Зеленского

Трамп не сделал ничего плохого: в Белом доме прокомментировали свидетельство Тейлора о давлении на Зеленского

В Белом доме прокомментировали свидетельство временно поверенного США в Украине Уильяма Тейлора, которые он дал Конгрессу США

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп "не сделал ничего плохого», сообщает The Washington Post.

"Это скоординированная кампания клеветы от крайних левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, которые ведут войну против Конституции. Не было никакой услуги за услугу", - сказала Гришэм.

Во время выступления в Конгрессе США Тейлор заявил, что Трамп хотел, чтобы Владимир Зеленский открыто заявил о расследовании дела Burisma и вмешательства в выборы 2016 года, от чего зависело проведение встречи и предоставление военной помощи.

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