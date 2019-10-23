Трамп не сделал ничего плохого: в Белом доме прокомментировали свидетельство Тейлора о давлении на Зеленского
23 октября, 2019, 10:18
В Белом доме прокомментировали свидетельство временно поверенного США в Украине Уильяма Тейлора, которые он дал Конгрессу США
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп "не сделал ничего плохого», сообщает The Washington Post.
"Это скоординированная кампания клеветы от крайних левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, которые ведут войну против Конституции. Не было никакой услуги за услугу", - сказала Гришэм.
Во время выступления в Конгрессе США Тейлор заявил, что Трамп хотел, чтобы Владимир Зеленский открыто заявил о расследовании дела Burisma и вмешательства в выборы 2016 года, от чего зависело проведение встречи и предоставление военной помощи.
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