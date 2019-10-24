"Вспышка вдали": МВД обнародовало видео взрыва в Киеве на Пушкинской
Видео в Facebook обнародовал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
"Эта молниеносная вспышка вдали на высветленном фрагменте видео с камеры наблюдения на углу Пушкинской и бульвара Шевченко в 22:40:05 и является тем самым взрывом гранаты, который унес жизни двух человек", - подписал видео Шевченко.
Напомним, ночью 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской от взрыва гранаты погибли двое мужчин и ранена женщина, которая проходила мимо. Один из погибших - военный Виктор Дегтярев , другой - охранник офисного здания.
Свидетели говорят - они вдвоем сидели на ступеньках на входе в дом, как вдруг что-то взорвалось у одного в руках.
Основная версия - неосторожное обращение с гранатой
Момент взрыва на 22:40:05
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