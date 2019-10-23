В центре Киева произошел взрыв. Двое погибли, один из них - ветеран АТО

23 октября, 2019, 07:22

В центре Киева на улице Пушкинской от взрыва неизвестного взрывного устройства погибли двое мужчин

Об этом сообщают ВартовиЕспрессо .

Женщина, которая находилась рядом, в кафе, получил ранения и была госпитализирована.

По словам свидетелей, один из погибших мужчин охранник офиса, который находится рядом. Другой погибший - 53-летний ветеран войны на Донбассе, бывший морпех. Свидетели говорят - они вдвоем сидели на ступеньках на входе в дом, как вдруг что-то взорвалось у одного в руках.

В результате взрыва в центре Киева, который произошел 22 октября, погиб бывший морской пехотинец, гвардеец батальона Донбасс и основатель благотворительного фонда «Купол» Виктор Дегтярев. Об этом сообщил экс-участник АТО Сергей Тищенко.

Заместитель начальника ГУ МВД Киева Герман Приступа подтвердил информацию, что причиной взрыва стала граната и сообщил, что одним из погибших оказался ветеран АТО, а второй погибший - охранник офисного здания, информирует УП .