Собственная группа пехоты и Иловайск: появились подробности о погибшем в результате взрыва в Киеве военном "Сенсее"

23 октября, 2019, 12:19

Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей") - майор морской пехоты в запасе, принимал активное участие в Революции Достоинства, а когда на Донбассе началась война, организовал небольшую разведывательную группу добровольцев-ветеранов морской пехоты - группу "Купол", и ушел на фронт в составе батальона "Донбасс"

Об этом рассказал главный редактор портала "Цензор.Нет" Юрий Бутусов в Facebook.

Отмечается, что именно разведывательная группа Дегтярева шла впереди в направлении атаки в первом бою батальона "Донбасс" в ходе Иловайской операции.

10 августа в районе села Третьяков во Иловайск противник устроил засаду - группа "Купол" была внезапно атакована с двух сторон. Погиб на месте доброволец Вадим Антонов, рядом с ним шел и Дегтярев, пули разорвали ему правую руку, он получил тяжелое ранение, были оторваны 2 пальца.

В августе и декабре 2014 года из состава группы "Купол" погибли пятеро военных, а Дегтярев выжил.

"Участником боевых действий Дегтярева признали в 2017 году. 7 августа 2019 Виктор после многолетних хождений по кабинетам получил 2-ю группу инвалидности. Через 5 лет со дня ранения. Никаких государственных наград не получил", - рассказал Бутусов.

По его словам, своего жилья у семьи Дегтярева нет, они живут на съемных квартирах. Вместе с Виктором в офисе общественной организации жил жена Александра, 14-летний сын и 5-летняя дочь. Старшей дочери 17 лет, она уехала учиться за границу.

Напомним, ночью 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской от взрыва неизвестного взрывного устройства погибли двое мужчин и ранена женщина, которая проходила мимо. Один из погибших - военный Виктор Дегтярев, другой - охранник офисного здания.

Свидетели говорят - они вдвоем сидели на ступеньках на входе в дом, как вдруг что-то взорвалось у одного в руках.