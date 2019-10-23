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Espreso.tvОбществоВзрыв в Киеве с двумя погибшими: полиция назвала основную версию

Взрыв в Киеве с двумя погибшими: полиция назвала основную версию

Погибшие мужчины были знакомы между собой. На время инцидента к ним никто не подходил и конфликтов ни с кем не было

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Основной версией остается неосторожное обращение с гранатой. Мы провели осмотр места происшествия и офисного помещения, где обнаружили остатки алкогольных напитков. Также по месту жительства одного из погибших во время обыска мы обнаружили и изъяли запал от боевой гранаты", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Напомним, ночью 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской от взрыва неизвестного взрывного устройства погибли двое мужчин и ранена женщина, которая проходила мимо. Один из погибших - военный Виктор Дегтярев , другой - охранник офисного здания.

Свидетели говорят - они вдвоем сидели на ступеньках на входе в дом, как вдруг что-то взорвалось у одного в руках.

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