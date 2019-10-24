"Сент-Этьен" - "Александрия": где и когда смотреть матч Лиги Европы
24 октября, 2019, 08:02
Сегодня в 3-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" играет в гостях против французского "Сент-Этьена"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После двух туров группового раунда "Александрия" имеет 1 очко и занимает последнюю позицию в квартете I. Столько же пунктов набрал "Сент-Этьен". Возглавляют турнирную таблицу бельгийский "Гент" и немецкий "Вольфсбург", которые набрали по 4 балла.
Лига Европы
Групповой раунд. 3-й тур
Группа I
"Сент-Этьен" (Франция) - "Александрия" (Украина)
24 октября, Сент-Этьен, стадион "Жоффруа Гишар"
Начало - 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 3 октября, во втором туре группового раунда Лиги Европы в домашнем матче "Александрия" сыграла вничью с бельгийским "Гентом".
- 20 октября в 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило "Александрию" и вышло на второе место в турнирной таблице
- 23 октября рейс, которым футбольный клуб "Александрия" летел на матч Лиги Европы против французского "Сент-Этьена", задержался в аэропорту "Борисполь" из-за сильного тумана.
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