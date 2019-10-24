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Espreso.tvСпорт"Сент-Этьен" - "Александрия": где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Сент-Этьен" - "Александрия": где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: uefa.com
Сегодня в 3-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" играет в гостях против французского "Сент-Этьена"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После двух туров группового раунда "Александрия" имеет 1 очко и занимает последнюю позицию в квартете I. Столько же пунктов набрал "Сент-Этьен". Возглавляют турнирную таблицу бельгийский "Гент" и немецкий "Вольфсбург", которые набрали по 4 балла.

Лига Европы

Групповой раунд. 3-й тур

Группа I

"Сент-Этьен" (Франция) - "Александрия" (Украина)

24 октября, Сент-Этьен, стадион "Жоффруа Гишар"

Начало - 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

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