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Espreso.tvСпорт"Динамо" победило "Александрию" и вышло на 2-е место в УПЛ

"Динамо" победило "Александрию" и вышло на 2-е место в УПЛ


фото: dynamo.kiev.ua
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило "Александрию" и вышло на второе место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победный гол за "Динамо" на 32-й минуте забил Виталий Миколенко.

Киевляне выиграли у "Александрии" 1:0, набрали 23 очка и вышли на "чистое" второе место в турнирной таблице. От лидера чемпионата Украины - "Шахтера" - киевляне отстают на 10 пунктов. "Александрия" с 19 баллами идет четвертой.

Чемпионат Украины

11-й тур

20 октября

"Динамо" - "Александрия" 1: 0

Гол: Миколенко, 32

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