"Динамо" победило "Александрию" и вышло на 2-е место в УПЛ
20 октября, 2019, 18:55
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило "Александрию" и вышло на второе место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победный гол за "Динамо" на 32-й минуте забил Виталий Миколенко.
Киевляне выиграли у "Александрии" 1:0, набрали 23 очка и вышли на "чистое" второе место в турнирной таблице. От лидера чемпионата Украины - "Шахтера" - киевляне отстают на 10 пунктов. "Александрия" с 19 баллами идет четвертой.
Чемпионат Украины
11-й тур
20 октября
"Динамо" - "Александрия" 1: 0
Гол: Миколенко, 32
- Напомним, 18 октября в первом матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" поиздевался над коваливским "Колосом" и забил 6 голов.
- 19 октября "Карпаты" и "Львов" сыграли вничью в матче с двумя удалениями и пенальти.
- Также в 11-м туре "Заря" на своем поле победила "Десну" , уступая после первого тайма.
- Кроме этого, "Мариуполь" победил "Днепр-1" на своем поле.
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