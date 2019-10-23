"Александрия" не смогла вовремя вылететь на матч Лиги Европы
23 октября, 2019, 15:26
Рейс, которым футбольный клуб "Александрия" летел на матч Лиги Европы против французского "Сент-Этьена", задержался в аэропорту "Борисполь" из-за сильного тумана
Об этом сообщает "Александрия" в twitter.
Делегация клуба с игроками, тренерами и персоналом на более чем три часа задержалась в аэропорту "Борисполь" в ожидании рейса во Францию, который был отложен из-за сильного тумана. Представители "Александрии" поднялись на борт самолета лишь после 15:00.
Матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы "Сент-Этьен" - "Александрия" состоится 24 октября и начнется в 19:55 по киевскому времени.
Наконец-то вылетаем в Сент-Этьен pic.twitter.com/wXO42GJT3E- ФК "Александрия" (@ FCO1948) October 23, 2019
- В международном аэропорту "Киев" 22 октября в связи с сильным туманом задерживались некоторые рейсы .
- 3 октября, во втором туре группового раунда Лиги Европы в домашнем матче "Александрия" сыграла вничью с бельгийским "Гентом" .
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