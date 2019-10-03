"Александрия" и "Гент" не выявили сильнейшего в матче Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
3 октября, в рамках 2-го тура группового раунда Лиги Европы, бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Украины "Александрия" принимала в гостях бельгийский "Гент", а матч завершился со счетом - 1:1.
На 6-й минуте счет во встрече открыли западные гости, Лоран Депуатр откликнулся на передачу и пробил из-за пределов штрафной, в левый угол.
Украинцы смогли отыграться в середине 2-го тайма, когда на 61-й минуте Артем Ситало переправил мяч в сетку с расстояния нескольких метров от ворот.
Лига Европы
Групповой раунд, 2-й тур
группа L
"Александрия" (Украина) - "Гент" (Бельгия) 1:1
Голы: Ситало, 61 - Депуатр, 6
"Александрия": Панькив, Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Ковалец (Довгий, 75), Третьяков, Ситало (Шастал, 80), Лучкевич (Безбородко, 86).
"Гент": Камински, Лустиг, Пластун, Нгаду-Нграджи, Асаре, Кумс, Овусу, Одиджа-ОФО, Дэвид, Депуатр (Квиталая, 85), Яремчук (Кубо, 89).
- 19 сентября во 1-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" проиграла в гостях немецкому "Вольфсбургу" 1:3.
- В стартовом матче группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" победило шведский "Мальме" 1:0 на своем поле.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке