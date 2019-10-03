"Александрия" и "Гент" не выявили сильнейшего в матче Лиги Европы

3 октября, 2019, 21:51

Во втором туре группового раунда Лиги Европы, в домашнем матче, украинская "Александрия" сыграла вничью с бельгийским "Гентом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

3 октября, в рамках 2-го тура группового раунда Лиги Европы, бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Украины "Александрия" принимала в гостях бельгийский "Гент", а матч завершился со счетом - 1:1.

На 6-й минуте счет во встрече открыли западные гости, Лоран Депуатр откликнулся на передачу и пробил из-за пределов штрафной, в левый угол.

Украинцы смогли отыграться в середине 2-го тайма, когда на 61-й минуте Артем Ситало переправил мяч в сетку с расстояния нескольких метров от ворот.

Лига Европы

Групповой раунд, 2-й тур

группа L

"Александрия" (Украина) - "Гент" (Бельгия) 1:1

Голы: Ситало, 61 - Депуатр, 6

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Ковалец (Довгий, 75), Третьяков, Ситало (Шастал, 80), Лучкевич (Безбородко, 86).

"Гент": Камински, Лустиг, Пластун, Нгаду-Нграджи, Асаре, Кумс, Овусу, Одиджа-ОФО, Дэвид, Депуатр (Квиталая, 85), Яремчук (Кубо, 89).