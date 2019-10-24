"Присоединимся к коллегам": "Голос" готов пройти полиграф относительно вероятного взяточничества
Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в эфире Еспресо.TV
""Голосу" точно не предлагали (взятки - Ред.). Не знаю, какая работа велась с представителями комитета по поводу "Слуг". Мы не только являемся сторонниками ликвидации тех площадок, но и авторами законопроекта. Если будет такое предложение от президента ( пройти полиграф, - Ред.) - хорошо, пройдем полиграф, приобщимся к коллегам. Лучше конечно, чтобы работали правоохранительные органы", - заявил Железняк.
Ранее сообщалось, что ОПГ закидает 11 нардепам- "слугам" взяточничество: по $ 30 тыс. за противодействие законопроекту об электронных площадках при оценке недвижимости.
23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство относительно возможного взяточничества народных депутатов Украины, чтобы проверить опубликованную в СМИ информацию.
Зеленский заявил, что все нардепы от "Слуги народа", причастные к этому скандалу, пройдут проверку на полиграфе .
- Речь идет о законопроекте № 2047 "О ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости". Он предлагает отменить работу так называемых электронных площадок, по которым оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в Единую базу. Услуга платная, цена колеблется от 680 до 1800 грн за одну операцию. Эти электронные площадки связывают с народным депутатом Антоном Яценко.
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