"Присоединимся к коллегам": "Голос" готов пройти полиграф относительно вероятного взяточничества

24 октября, 2019, 11:51

Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в эфире Еспресо.TV

""Голосу" точно не предлагали (взятки - Ред.). Не знаю, какая работа велась с представителями комитета по поводу "Слуг". Мы не только являемся сторонниками ликвидации тех площадок, но и авторами законопроекта. Если будет такое предложение от президента ( пройти полиграф, - Ред.) - хорошо, пройдем полиграф, приобщимся к коллегам. Лучше конечно, чтобы работали правоохранительные органы", - заявил Железняк.

Ранее сообщалось, что ОПГ закидает 11 нардепам- "слугам" взяточничество: по $ 30 тыс. за противодействие законопроекту об электронных площадках при оценке недвижимости.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство относительно возможного взяточничества народных депутатов Украины, чтобы проверить опубликованную в СМИ информацию.

Зеленский заявил, что все нардепы от "Слуги народа", причастные к этому скандалу, пройдут проверку на полиграфе .