"Нарушено все, что только можно": полиграфолог объяснил, почему Дубинского тестировали неправильно

24 октября, 2019, 19:51

Руководитель представительства Всеукраинской ассоциации полиграфологов в Киеве Игорь Ищук заявил, что проверка нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского на полиграфе проводилась неправильно и не может считаться достоверной

Об этом сообщает theБабель.

По словам полиграфолога, условия проверки не соответствовали необходимым для получения данных важнейшего показателя - кажегальванической реакции.

"Самый главный показатель, который позволяет измерить изменения в эмоциональном состоянии человека. Именно он и показывает, скрывает человек информацию или нет. Если этого показателя нет, проводить тест вообще нельзя. Во время вчерашнего тестирования на экране была почти ровная красная линия. Это означает, что у человека было очень слабое реагирование - тест надо было прекратить. Такое бывает, если человек устал. [От усталости - ред.] притупляются реакции. Тестирование рекомендуют проводить не позднее 18:00 - считается, что после этого времени человек уже хочет спать. Дубинский во время теста зевал и выглядел усталым ", - пояснил полиграфолог.

Отметим, проверка Дубинского началась значительно позже 20:00.

По словам Ищука, нарушено было всего столько условий проведения проверки, что достоверные выводы по ее результатам сделать невозможно.

"Человек, проходящий тест, должен чувствовать себя комфортно. Есть требования к помещению: оно должно быть хорошо проветрено, там должна быть определенная температура. Сзади не должно быть слишком много места, человек должен понимать, где находится выход. В комнате не должно быть посторонних, за исключением случаев, когда тестируют несовершеннолетних или нужен переводчик. Вчера нарушили все, что только можно было. В среднем тесты на полиграфе продолжаются от 60 до 120 минут. (Дубинский отвечал на вопросы близтко 40 минут - ред.) Полиграфолог должен ее (полиграмму - ред.) проанализировать и дать выводы. Опытный специалист еще до конца тестирования понимает, какие выводы он будет писать. Но с той полиграммы, которую я видел на экране, невозможно было сделать вывод. Как минимум, он был поспешным", - пояснил Ищук.

Кроме того, по словам специалиста, проверку нельзя проводить в прямом эфире, потому что это влияет на результаты.

"Тест не предусматривает шоу. Человек в прямом эфире ведет себя как на сцене. Дубинский играл в актера, это тоже способ противодействия - вжиться в роль. Тестирование можно было зафиксировать на камеру, это бы позволило получить более достоверные результаты", - сказал Ищук.

Полиграфолог также отметил, что вопросы не были сформулированы должным образом, достоверность результатов процедуры равна достоверности подбрасывание монеты, а проверку Дубинского назвал манипуляцией, что не имеет ничего общего с профессиональным тестированием.

"От вопросов и их формулировок зависит очень многое. Я считаю, что вчера не было раскрыто суть предварительных договоренностей [относительно вероятного получения взятки]. Если тест провести по правилам, он на 85-97% достоверен. Но если тесты такие, как вчера , то это все равно что подбросить монетку. Мы не можем на основе только одного теста сделать вывод, виновен человек или нет. Это манипуляция, пафос, цирк. Это не имеет ничего общего с профессиональным тестированием на полиграфе ", - подытожил Ищук.