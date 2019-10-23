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Espreso.tvОбществоАрахамия: Дубинский, чего извиняться. На полиграф пошли, жду время и место

Арахамия: Дубинский, чего извиняться. На полиграф пошли, жду время и место

Народные депутаты Александр Дубинский и Давид Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов от фракции Слуга народа

Дубинский написал в Facebook, что ждет извинений от Арахамии.

"В связи с тем, что каждый может ошибаться - до 12-00 готов принять официальные публичные извинения от главы фракции David Braun (Давид Арахамия) и главы финансового комитета Danil Getmantsev за ложные обвинения или заявления,  повлекшие такие обвинения. Можно в фб в комментариях под этим постом ", - написал Дубинский.

В комментариях под постом Арахамия написал: "Александр Дубинский, чего извиняться, на полиграф пошли, жду время и место. Тебе суждено было на 20:00, среднее тестирования занимает 2,5 - 3:00, говори во сколько приходить".

Далее Дубинский продолжал требовать извинений от Арахамия, а тот написал, что имеет факты подкупа нардепов.

Потом Дубинский уточнил время проверки на детекторе лжи.

  • Как стало известно ранее, ОПУ подозревает членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики от партии "Слуга народа" в коррупции при голосовании за внесение в повестку дня ВР антикоррупционных законопроектов.
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