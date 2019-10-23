Арахамия: Дубинский, чего извиняться. На полиграф пошли, жду время и место

23 октября, 2019, 09:52

Народные депутаты Александр Дубинский и Давид Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов от фракции Слуга народа

Дубинский написал в Facebook, что ждет извинений от Арахамии.

"В связи с тем, что каждый может ошибаться - до 12-00 готов принять официальные публичные извинения от главы фракции David Braun (Давид Арахамия) и главы финансового комитета Danil Getmantsev за ложные обвинения или заявления, повлекшие такие обвинения. Можно в фб в комментариях под этим постом ", - написал Дубинский.

В комментариях под постом Арахамия написал: "Александр Дубинский, чего извиняться, на полиграф пошли, жду время и место. Тебе суждено было на 20:00, среднее тестирования занимает 2,5 - 3:00, говори во сколько приходить".

Далее Дубинский продолжал требовать извинений от Арахамия, а тот написал, что имеет факты подкупа нардепов.

Потом Дубинский уточнил время проверки на детекторе лжи.