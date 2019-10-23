Арахамия: Дубинский, чего извиняться. На полиграф пошли, жду время и место
Дубинский написал в Facebook, что ждет извинений от Арахамии.
"В связи с тем, что каждый может ошибаться - до 12-00 готов принять официальные публичные извинения от главы фракции David Braun (Давид Арахамия) и главы финансового комитета Danil Getmantsev за ложные обвинения или заявления, повлекшие такие обвинения. Можно в фб в комментариях под этим постом ", - написал Дубинский.
В комментариях под постом Арахамия написал: "Александр Дубинский, чего извиняться, на полиграф пошли, жду время и место. Тебе суждено было на 20:00, среднее тестирования занимает 2,5 - 3:00, говори во сколько приходить".
Далее Дубинский продолжал требовать извинений от Арахамия, а тот написал, что имеет факты подкупа нардепов.
Потом Дубинский уточнил время проверки на детекторе лжи.
- Как стало известно ранее, ОПУ подозревает членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики от партии "Слуга народа" в коррупции при голосовании за внесение в повестку дня ВР антикоррупционных законопроектов.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно