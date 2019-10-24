"Вирус коррупции у нас в ДНК": Арахамия пришел проверяться на полиграфе
24 октября, 2019, 16:17
В четверг, 24 октября, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пришел для прохождения проверки на полиграфе
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Это надо применять везде, потому что, мне кажется, что вирус коррупции у нас в ДНК записан", - отметил Арахамия перед проверкой.
Накануне, 23 октября, проверку на полиграфе прошел коллега Арахамии по фракции Александр Дубинский.
Пройти проверку на полиграфе Дубинский пригласил Арахамию. Сам Арахамия также согласился пройти полиграф и должен был проверяться 23 октября, но его проверку перенесли на 24 октября на 16:00.
Идея проверить нардепов от "Слуги народа" возникла после появления информации о предложениях членам фракции партии власти взяток в размере около $ 30 тыс. за голосование.
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