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Espreso.tvОбщество"Вирус коррупции у нас в ДНК": Арахамия пришел проверяться на полиграфе

"Вирус коррупции у нас в ДНК": Арахамия пришел проверяться на полиграфе


фото: ua-rating
В четверг, 24 октября, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пришел для прохождения проверки на полиграфе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Это надо применять везде, потому что, мне кажется, что вирус коррупции у нас в ДНК записан", - отметил Арахамия перед проверкой.

Накануне, 23 октября, проверку на полиграфе прошел коллега Арахамии по фракции Александр Дубинский.

Пройти проверку на полиграфе Дубинский пригласил Арахамию. Сам Арахамия также согласился пройти полиграф и должен был проверяться 23 октября, но его проверку перенесли на 24 октября на 16:00.

Идея проверить нардепов от "Слуги народа" возникла после появления информации о предложениях членам фракции партии власти взяток в размере около $ 30 тыс. за голосование.

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