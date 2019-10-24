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Espreso.tvСпорт"Александрия" сыграла вничью с "Сент-Этьеном" во Франции

"Александрия" сыграла вничью с "Сент-Этьеном" во Франции


фото: REUTERS
В выездном матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы украинская "Александрия" поделила очки с французским "Сент-Этьеном"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига Европы

Групповой раунд. 3-й тур

24 октября

Группа I

Сент-Этьен, стадион "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" (Франция) - "Александрия" (Украина) 1: 1

Голы: Габриэл Силва, 8 - Габриэл Силва, 14 (аг)

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