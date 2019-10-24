"Александрия" сыграла вничью с "Сент-Этьеном" во Франции
24 октября, 2019, 21:47
В выездном матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы украинская "Александрия" поделила очки с французским "Сент-Этьеном"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига Европы
Групповой раунд. 3-й тур
24 октября
Группа I
Сент-Этьен, стадион "Жоффруа Гишар"
"Сент-Этьен" (Франция) - "Александрия" (Украина) 1: 1
Голы: Габриэл Силва, 8 - Габриэл Силва, 14 (аг)
- 3 октября, во втором туре группового раунда Лиги Европы в домашнем матче "Александрия" сыграла вничью с бельгийским "Гентом".
- 20 октября в 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило "Александрию" и вышло на второе место в турнирной таблице
- 23 октября рейс, которым футбольный клуб "Александрия" летел на матч Лиги Европы против французского "Сент-Этьена", задержался в аэропорту "Борисполь" из-за сильного тумана.
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