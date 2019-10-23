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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Челси" вырывает победу на последних минутах над "Аяксом"

Лига чемпионов: "Челси" вырывает победу на последних минутах над "Аяксом"


фото: REUTERS
В матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский "Челси", забив гол на 86-й минуте, одержал победу над амстердамским "Аяксом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд. 3-й тур

Группа Н

"Аякс" (Нидерланды) - "Челси" (Англия) 0: 1

Гол: Батшуаи, 86

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