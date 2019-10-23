Лига чемпионов: "Челси" вырывает победу на последних минутах над "Аяксом"
23 октября, 2019, 22:10
В матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский "Челси", забив гол на 86-й минуте, одержал победу над амстердамским "Аяксом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд. 3-й тур
Группа Н
"Аякс" (Нидерланды) - "Челси" (Англия) 0: 1
Гол: Батшуаи, 86
- 23 октября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов российский "Зенит" проиграл немецкому "Лейпцигу" со счетом 2:1.
- Напомним, 22 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" не смог переиграть на своем поле "Динамо" из Загреба.
- В другом матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов испанский "Атлетико" обыграл на своем поле немецкий "Байер".
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно