 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига чемпионов: Ракицкий забивает, но "Зенит" проигрывает

Лига чемпионов: Ракицкий забивает, но "Зенит" проигрывает


фото: REUTERS
В матче 3-го тура Лиги чемпионов российский "Зенит" проиграл немецкому "Лейпцигу" со счетом 2:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд. 3-й тур

Группа G

"СБ Лейпциг" (Германия) - "Зенит" (Россия) 1: 2

Голы: Лаймер, 49, Забитцер, 59 - Ракицкий, 25

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2019 среда

больше новостей

23 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать