Лига чемпионов: Ракицкий забивает, но "Зенит" проигрывает
23 октября, 2019, 21:48
В матче 3-го тура Лиги чемпионов российский "Зенит" проиграл немецкому "Лейпцигу" со счетом 2:1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд. 3-й тур
Группа G
"СБ Лейпциг" (Германия) - "Зенит" (Россия) 1: 2
Голы: Лаймер, 49, Забитцер, 59 - Ракицкий, 25
- Напомним, 22 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" не смог переиграть на своем поле "Динамо" из Загреба.
- В другом матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов испанский "Атлетико" обыграл на своем поле немецкий "Байер".
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