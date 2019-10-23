В Италии повторили достижение легендарного Марадоны

23 октября, 2019, 23:00

Нападающий итальянского "Наполи" Мертенс сравнялся с легендарным Диего Марадоной по количеству голов в Неапольском клубе

Об этом сообщает opta.

Бельгийский нападающий "Наполи" Мертенс забил в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга". Форвард открыл счет на 33-й минуте встречи.

Гол бельгийца стал для него 115-м в футболке "Наполи", это 3-й результат за всю историю клуба, и по этому показателю Мартинес сравнялся со знаменитым Диего Марадоной. Список лучших бомбардиров "Наполи" возглавляет Гамшик, у него 121 гол за итальянский клуб.