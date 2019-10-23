В Италии повторили достижение легендарного Марадоны
23 октября, 2019, 23:00
Нападающий итальянского "Наполи" Мертенс сравнялся с легендарным Диего Марадоной по количеству голов в Неапольском клубе
Об этом сообщает opta.
Бельгийский нападающий "Наполи" Мертенс забил в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга". Форвард открыл счет на 33-й минуте встречи.
Гол бельгийца стал для него 115-м в футболке "Наполи", это 3-й результат за всю историю клуба, и по этому показателю Мартинес сравнялся со знаменитым Диего Марадоной. Список лучших бомбардиров "Наполи" возглавляет Гамшик, у него 121 гол за итальянский клуб.
- 23 октября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов российский "Зенит" проиграл немецкому "Лейпцигу" со счетом 2:1.
- 23 октября, в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский "Челси" одержал победу над амстердамским "Аяксом".
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