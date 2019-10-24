Франция согласилась отложить Brexit только на несколько дней

24 октября, 2019, 12:29

Министр по европейским делам Франции Амели где Моншален заявила, что Париж готов к новой отсрочке Brexit, но только на короткий срок

Об этом сообщает 20 minutes.

По словам министра, Франция открыта для отсрочки Brexit "на несколько дней... чтобы позволить британскому парламенту завершить свои процедуры".

Напомним, что спикер канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что Германия не будет возражать против любого предложения Европейского Союза предоставить Британии продление срока выхода из блока.

Ранее члены британского парламента предварительно одобрили соглашение премьер-министра Бориса Джонсона с ЕС по Brexit.

В то же время депутаты отказались поддержать ускоренный график рассмотрения законопроекта о Brexit, согласно которому законопроект могли рассмотреть и принять за три дня.