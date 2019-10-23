У Меркель не против отсрочки Brexit
23 октября, 2019, 17:48
Спикер канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что Германия не будет возражать против какого-либо предложения Европейского Союза предоставить Британии продление срока выхода из блока
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, он не может предсказать результат консультаций.
"Но я могу сказать от имени федерального правительства, что Германия не будет стоять на пути отсрочки", - сказал он.
- Ранее члены британского парламента предварительно одобрили соглашение премьер-министра Бориса Джонсона с ЕС по Brexit.
- В то же время депутаты отказались поддержать ускоренный график рассмотрения законопроекта о Brexit, согласно которому законопроект могли рассмотреть и принять за три дня.
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