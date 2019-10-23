У Меркель не против отсрочки Brexit

23 октября, 2019, 17:48

Спикер канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что Германия не будет возражать против какого-либо предложения Европейского Союза предоставить Британии продление срока выхода из блока

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, он не может предсказать результат консультаций.

"Но я могу сказать от имени федерального правительства, что Германия не будет стоять на пути отсрочки", - сказал он.