Трамп отреагировал на показания Тейлора
О этом он написал в Twitter.
Трамп заявил, что никто не дал показаний о том, что "украинцы знали, что военная помощь была прекращена".
"Ни он (Тейлор), ни любой другой свидетель не дали показаний о том, что украинцы знали, что военная помощь была прекращена. У вас не может быть "услуга за услугу" без услуги. Где Информатор?", - написал Трамп .
По словам главы Белого дома, "дело демократов, которые ничего не делают, мертво".
Neither he (Taylor) or any other witness has provided testimony that the Ukrainians were aware that military aid was being withheld. You can not have a quid pro quo with no quo ". Congressman John Ratcliffe @foxandfriends Where is the Whistleblower? The Do Nothing Dems case is DEAD!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23 2019
- Во время выступления в Конгрессе США Тейлор заявил, что Трамп хотел, чтобы Владимир Зеленский открыто заявил о расследовании дела Burisma и вмешательстве в выборы 2016 года, от чего зависело проведения встречи и предоставление военной помощи.
- Белый дом отреагировал на показания дипломата, заявив, что Трамп "не сделал ничего плохого". Сами же слушания назвали "скоординированной кампанией клеветы от крайних левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, которые ведут войну против Конституции".
- В Конгрессе считают, что показания Тейлора создадут дополнительные проблемы для Трампа.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно