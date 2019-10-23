Трамп отреагировал на показания Тейлора

23 октября, 2019, 17:42

Президент США Дональд Трамп прокомментировал показания в Палате представителей поверенного в делах США в Украине Вильяма Тейлора

О этом он написал в Twitter.

Трамп заявил, что никто не дал показаний о том, что "украинцы знали, что военная помощь была прекращена".

"Ни он (Тейлор), ни любой другой свидетель не дали показаний о том, что украинцы знали, что военная помощь была прекращена. У вас не может быть "услуга за услугу" без услуги. Где Информатор?", - написал Трамп .

По словам главы Белого дома, "дело демократов, которые ничего не делают, мертво".

Neither he (Taylor) or any other witness has provided testimony that the Ukrainians were aware that military aid was being withheld. You can not have a quid pro quo with no quo ". Congressman John Ratcliffe @foxandfriends Where is the Whistleblower? The Do Nothing Dems case is DEAD! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23 2019