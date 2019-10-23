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Espreso.tvОбществоТрамп отреагировал на показания Тейлора

Трамп отреагировал на показания Тейлора


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп прокомментировал показания в Палате представителей поверенного в делах США в Украине Вильяма Тейлора

О этом он написал в Twitter.

Трамп заявил, что никто не дал показаний о том, что "украинцы знали, что военная помощь была прекращена".

"Ни он (Тейлор), ни любой другой свидетель не дали показаний о том, что украинцы знали, что военная помощь была прекращена. У вас не может быть "услуга за услугу" без услуги. Где Информатор?", - написал Трамп .

По словам главы Белого дома, "дело демократов, которые ничего не делают, мертво".

  • Во время выступления в Конгрессе США Тейлор заявил, что Трамп хотел, чтобы Владимир Зеленский открыто заявил о расследовании дела Burisma и вмешательстве в выборы 2016 года, от чего зависело проведения встречи и предоставление военной помощи.
  • Белый дом отреагировал на показания дипломата, заявив, что Трамп "не сделал ничего плохого". Сами же слушания назваликоординированной кампанией клеветы от крайних левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, которые ведут войну против Конституции".
  • В Конгрессе считают, что показания Тейлора создадут дополнительные проблемы для Трампа.
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