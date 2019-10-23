"Я не девочка-шлюшка": нардеп Яценко отказался свидетельствовать на полиграфе

23 октября, 2019, 15:34

Народный депутат группы "За Будущее" Антон Яценко заявил, что не будет свидетельствовать на полиграфе из-за ситуации по поводу возможного взяточничества "Слуг народа"

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "НАШ".

Яценко считают причастным к возможным коррупционным схемам.

"Зачем (проходить полиграф, - Ред.)? Они сходят все, пусть расскажут, получали они или нет. Знакомы ли они со мной. А, учитывая, что я не девочка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то в шапито не будем превращать Верховную Раду", - сказал народный депутат.

Ранее сообщалось, что ОПГ закидает 11 нардепам- "слугам" взяточничество: по $30 тыс. за противодействие законопроекту об электронных площадках при оценке недвижимости.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по поводу возможного взяточничества народных депутатов Украины, чтобы проверить опубликованную в СМИ информацию.

Зеленский заявил, что все нардепы от "Слуги народа", причастные к этому скандалу, пройдут проверку на полиграфе.