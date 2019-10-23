 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Я не девочка-шлюшка": нардеп Яценко отказался свидетельствовать на полиграфе

"Я не девочка-шлюшка": нардеп Яценко отказался свидетельствовать на полиграфе

Народный депутат группы "За Будущее" Антон Яценко заявил, что не будет свидетельствовать на полиграфе из-за ситуации по поводу возможного взяточничества "Слуг народа"

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "НАШ".

Яценко считают причастным к возможным коррупционным схемам.

"Зачем (проходить полиграф, - Ред.)? Они сходят все, пусть расскажут, получали они или нет. Знакомы ли они со мной. А, учитывая, что я не девочка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то в шапито не будем превращать Верховную Раду", - сказал народный депутат.

Ранее сообщалось, что ОПГ закидает 11 нардепам- "слугам" взяточничество: по $30 тыс. за противодействие законопроекту об электронных площадках при оценке недвижимости.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по поводу возможного взяточничества народных депутатов Украины, чтобы проверить опубликованную в СМИ информацию.

Зеленский заявил, что все нардепы от "Слуги народа", причастные к этому скандалу, пройдут проверку на полиграфе.

  • Речь идет о законопроекте № 2047 "О ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости". Он предлагает отменить работу так называемых электронных площадок, по которым оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в Единую базу. Услуга платная, цена колеблется от 680 до 1800 грн за одну операцию. Эти электронные площадки связывают с народным депутатом Антоном Яценко.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2019 среда

больше новостей

23 октября, 2019 среда

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать