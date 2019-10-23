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Espreso.tvСпортМесси установил уникальный рекорд в ЛЧ

Месси установил уникальный рекорд в ЛЧ


фото: REUTERS
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси первый игрок в истории Лиги чемпионов, который забивает в 15-х сезонах подряд

Об этом сообщает opta.

В противостоянии третьего тура группового этапа Лиги чемпионов испанская "Барселона" в гостевом матче встречается с чешской "Славией". В противостоянии счет был открыт уже на 3-й минуте, после того как Лионель Месси забил после передачи Артура Мело.

Этот гол позволил аргентинцу установить уникальный рекорд, Лионель Месси стал первым игроком, который забивает в пятнадцати сезонах Лиги чемпионов подряд.

 

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