Месси установил уникальный рекорд в ЛЧ
23 октября, 2019, 23:18
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси первый игрок в истории Лиги чемпионов, который забивает в 15-х сезонах подряд
Об этом сообщает opta.
В противостоянии третьего тура группового этапа Лиги чемпионов испанская "Барселона" в гостевом матче встречается с чешской "Славией". В противостоянии счет был открыт уже на 3-й минуте, после того как Лионель Месси забил после передачи Артура Мело.
Этот гол позволил аргентинцу установить уникальный рекорд, Лионель Месси стал первым игроком, который забивает в пятнадцати сезонах Лиги чемпионов подряд.
- Напомним, нападающий итальянской "Наполи" Мертенс сравнялся с легендарным Диего Марадоной, по количеству голов в Неапольском клубе.
- 23 октября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов российский "Зенит" проиграл немецкому "Лейпциге" со счетом 2: 1.
- 23 октября, в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский "Челси" одержал победу над амстердамским "Аяксом".
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