Месси установил уникальный рекорд в ЛЧ

23 октября, 2019, 23:18

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси первый игрок в истории Лиги чемпионов, который забивает в 15-х сезонах подряд

Об этом сообщает opta.

В противостоянии третьего тура группового этапа Лиги чемпионов испанская "Барселона" в гостевом матче встречается с чешской "Славией". В противостоянии счет был открыт уже на 3-й минуте, после того как Лионель Месси забил после передачи Артура Мело.

Этот гол позволил аргентинцу установить уникальный рекорд, Лионель Месси стал первым игроком, который забивает в пятнадцати сезонах Лиги чемпионов подряд.