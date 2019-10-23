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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Интер" одолел "Боруссию"

Лига чемпионов: "Интер" одолел "Боруссию"


фото: REUTERS
В матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов миланский "Интер" на классе победил дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд. 3-й тур

Группа F

"Интер" (Италия) - "Боруссия" (Германия) 2: 0

Голы: Мартинес, 22 Кандрева, 89

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