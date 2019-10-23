Лига чемпионов: "Интер" одолел "Боруссию"
23 октября, 2019, 23:55
В матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов миланский "Интер" на классе победил дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Лига чемпионов
Групповой раунд. 3-й тур
Группа F
"Интер" (Италия) - "Боруссия" (Германия) 2: 0
Голы: Мартинес, 22 Кандрева, 89
- Напомним, нападающий итальянской "Наполи" Мертенс сравнялся с легендарным Диего Марадоной, по количеству голов в Неапольском клубе.
- 23 октября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов российский "Зенит" проиграл немецкому "Лейпциге" со счетом 2: 1.
- 23 октября, в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский "Челси" одержал победу над амстердамским "Аяксом".
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